ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Интерес к экономике России растет, несмотря на все попытки оппонентов отрезать ее от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Банк России назвал три долгосрочных тренда мировой экономики

"Мы видим, что интерес к российской экономике не только сохраняется, но и растет. Несмотря на все попытки оппонентов отрезать нас от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов", — сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании форума "Иннопром".

По его словам, в текущем году на форуме представлены свыше 1000 компаний из более 35 государств.

"Все они собрались, чтобы наладить прямые контакты, договориться о заключении взаимовыгодных контрактов", — подчеркнул премьер.

"Рад также приветствовать на "Иннопроме" и коллег из всех дружественных стран. Знаю, что здесь присутствуют компании из регионов Ближнего Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии. Россия открыта для сотрудничества. Это неоднократно подчеркивал президент России Владимир Владимирович Путин. И мы готовы развивать партнерские отношения в сфере промышленности, технологий и инноваций", — подчеркнул глава кабмина РФ.

Он добавил, что России необходимо повышать устойчивость производственной сферы в новых условиях.

"Для этого нужно максимально снизить влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры, а значит, необходимо достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях. Конечно, это серьезный вызов для нашей промышленности. Но возврата к прежним моделям работы, с опорой на импорт иностранных технологий, уже не будет", — заявил премьер.

Мишустин подчеркнул, что будущее России "за выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции". По его словам, такая продукция должна быть конкурентоспособной не только внутри страны, но и за рубежом.