МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Французская компания Danone локализует свой бренд "Активиа" на российском рынке под новым названием "АктиБио", сообщает пресс-служба Danone. Российские активы французского Danone могут достаться немцам

"Компания Danone в России приняла решение о локализации международного бренда "Активиа" под новым названием "АктиБио" на российском рынке. Изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки", — говорится в сообщении. Уточняется, что сама продукция останется прежней: будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности, по той же технологии и рецептуре, с теми же вкусовыми характеристиками и на тех же производственных мощностях.

"Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России", — добавляют в Danone.

Danone в середине октября 2022 года сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в России, но в переходный период, который займет достаточно времени (тогда, по данным источников, компания оценивала этот срок в несколько месяцев), будет работать как обычно.

Условия, на которых компания готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России и над отечественными марками, — опцион обратного выкупа, сохранение до 25% в бизнесе и места в совете директоров. В феврале источники на молочном рынке рассказывали РИА Новости, что Danone уже отобрала порядка 20 претендентов на свои российские активы, среди них — крупнейшие российские агрохолдинги, в том числе "Комос Групп", "Русагро", "Черкизово", "Дамате" и "ЭкоНива", а также арабские и китайские инвесторы. Сделку по продаже российских активов Danone перенесли, сообщил источник

Однако в начале июля источники на молочном рынке рассказывали агентству, что сделка по продаже российских активов Danone может быть закрыта не раньше первой половины 2024 года, процесс, по их данным, затягивает сама французская компания, не желающая уходить с российского рынка. В годовом отчете Danone отмечала, что деконсолидация бизнеса Danone в России после закрытия сделки по его продаже "может привести к списанию до 1 миллиарда евро" (около 100 миллиардов рублей на июль 2023 года).