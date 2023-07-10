МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Цены производителей в Китае в июне падали самыми быстрыми темпами более чем за семь лет, тогда как потребительские цены оставалась на грани дефляции. Это повышает вероятность того, что власти прибегнут к дальнейшему стимулированию, чтобы восстановить вялый спрос. Чипов больше не будет. США заставили Европу разозлить китайцев

Усугубление дефляции отпускных цен производителей и приближение к дефляции потребительских цен, которое наблюдается впервые с февраля 2021 года неблагоприятно отражается на росте экономики страны.

Импульс восстановления Китая после пандемии замедлился после ускорения, которое наблюдалось в 1-м квартале, при этом спрос на промышленные и потребительские товары снижается, вызывая опасения в отношении здоровья второй экономики мира.

"Мы думаем, что ухудшение ситуации с дефляцией и резкое замедление роста поддерживает наше мнение о том, что Народный банк Китая вступил в цикл понижения ставок", — говорят аналитики Barclays.

Индекс цен производителей (PPI) в июне упал девятый месяц подряд, на 5,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом в понедельник сообщило Национальное бюро статистики страны. Это самое сильное падение с декабря 2015 года. В мае индекс упал на 4,6%. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что падение составит 5,0%

Индекс потребительских цен (CPI) в июне остался без изменений после роста на 0,2% в мае ввиду более быстрого падения цен на свинину. Это самый медленный рост с февраля 2021 года. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что рост в июне составит 0,2%.

В Nomura ожидают, что в июле индекс потребительских цен упадет на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, даже принимая во внимание потенциальный рост инфляции в сфере услуг в результате летнего сезона отпусков.

Более слабая инфляция вызвала потрясения на финансовых рынках, при этом китайский юань упал, а азиатские фондовые индексы оказались в красной зоне.

"Мы ожидаем, что общая инфляция к концу года составит около 1%. Но все равно это слабый показатель, и он не удержит Народный банк Китая от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", — считают экономисты Capital Economics.

"Тем не менее, учитывая слабость спроса на кредиты, а также то, что валюта оказалась под давлением, мы думаем, что наибольшая поддержка поступит со стороны налогово-бюджетной политики. Мы ожидаем, что в этом году ключевая процентная ставка будет понижена еще только на 10 базисных пунктов", — добавляют они.

Целевой уровень инфляции в Китае в 2023 году составляет 3%. За 2022 год цены выросли на 2%. Инфляция в США определит динамику мировых рынков

В прошлом году Китай понизил ключевые процентные ставки, чтобы повысить уровень ликвидности, пообещав принять меры для усиления потребительского спроса.

Что касается цен производителей, то за год больше всего подешевели энергоносители, металлы и химическая продукция.

"Ускоренное падение PPI отражает по-прежнему слабость в секторе недвижимости и в строительной сфере, а также силу промышленного производства", — говорит Брюс Панг, главный экономист Jones Lang Lasalle.

"Однако индекса, вероятно, сформировал дно, и ожидается, что во второй половине года ситуация будет постепенно улучшаться", — добавляет он.

Центральный банк Китая, вероятно, продолжит понижать ставки, считает Ху Юсяо, аналитик Shanghai Securities, который ожидает понижения резервных требований и процентных ставок во второй половине года.

Однако, по словам экономистов, небольшое понижение ставок не будет иметь сильного влияния на спрос на займы, так как домохозяйства и компании корректируют свой баланс, пострадавший от Сovid-19, и выплачивают долги, что побуждает Пекин полагаться на бюджетное стимулирование и другие меры стимулирования спроса.