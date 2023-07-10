МИНСК, 10 июл — ПРАЙМ. Белоруссии невыгодно занижать курс доллара, заявил президент республики Александр Лукашенко. Лукашенко: ШОС может рассчитывать на Белоруссию в вопросе продбезопасности

"Вчера был доллар два с половиной (белорусских рубля – прим. ред.), сегодня три с небольшим. Конечно, мы можем и полтора рубля сделать доллар, но кому это будет выгодно? Вам будет крайне невыгодно, потому что вы работаете на экспорт. Поэтому тут должен быть баланс. Ну и потом, чтобы удерживать курс, надо тратить золотовалютные резервы, а мало ли что будет. Поэтому все сводится к тому: как будем работать, так и будем жить", — цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня" слова Лукашенко со встречи с коллективом завода "Могилевлифтмаш" в Могилеве.

Президент отметил, что для компенсации роста тарифов ЖКХ необходимо постепенно поднимать зарплату. При этом Лукашенко обратил внимание на то, что, к примеру, услуги теплоснабжения в Белоруссии оплачивает не полностью – 20–30% от фактических затрат, а остальное компенсирует государство.

"Доллар для нас – вражеская валюта. Вот они ушли, расчеты в долларах перекрыли нам, поэтому мы переходим на юани, российские рубли. Нас это устраивает", — добавил белорусский лидер.