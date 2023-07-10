САНТА-КРУС (Боливия), 10 июл — ПРАЙМ. Китай и Индия проявляют интерес к производству литиевых аккумуляторов в Боливии, латиноамериканская страна заинтересована в доступе к этой технологии, сообщил в интервью президент Yacimientos de litio bolivianos (YLB) Карлос Рамос. Боливия и Россия могут расширить соглашение по литию

Он напомнил, что Боливия ранее подписала соглашение по производству лития с китайским консорциумом, куда вошел аккумуляторный гигант CATL.

"У них есть технология, и мы хотим получить доступ к этому ноу-хау, чтобы вместе развивать производство аккумуляторов в Боливии", — сказал Рамос.

Однако это не единственная возможность: "Есть большой интерес со стороны компаний Индии, которые также производят аккумуляторы и хотят стать частью производственного процесса в Боливии".

Президент Боливии Луис Арсе ранее сообщил в интервью, что страна намерена с 2025 года выйти на международный рынок с литий-ионными батареями.

Строительство промышленного комплекса мощностью 25 тысяч тонн карбоната лития в год предполагает возможность увеличения мощности по результатам геологоразведочных работ. "Росатом" намерен к 2027 году выйти на плановые показатели производства лития, заняв до 4% мирового рынка, заявил гендиректор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. В "Росатоме" спрогнозировали объем добычи компанией лития в Боливии

Ранее сообщалось, что строительство совместного предприятия начнется в первые месяцы 2024 года.

Боливия имеет крупнейшие подтвержденные запасы лития в мире. Ранее международный уранодобывающий холдинг "Росатома" Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали рамочное соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси. инвестиции в проект составят более 600 миллионов долларов.

Литий называют "новой нефтью" из-за ключевого значения этого металла для глобального энергоперехода. Литий — основное сырье для аккумуляторов, спрос на которые растет в геометрической прогрессии из-за электрификации транспорта по всему миру. Кроме того, литий используется в черной и цветной металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла и других сферах.