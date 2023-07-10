МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя идею главы ВТБ Андрея Костина создания новой глобальной системы расчетов в обход SWIFT с международным расчетным хабом в одной из стран Персидского залива, заявил, что подобные предложения уже высказываются многими, и назвал это "здоровым процессом". ВТБ предложил провести стресс-тест экспортно-ориентированных компаний

"Это не единственное предложение. Были предложения президента Бразилии Лулы (да Силвы), который предлагал рассмотреть возможность чуть ли не единой валюты для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Он же предложил не так давно обсудить эту проблему в рамках саммита БРИКС, который состоится в августе этого года под председательством ЮАР. Есть и другие идеи, которые иду в этом направлении", — сказал министр.

Эксперты по-разному оценивают возможности создания единой валюты и расчетных хабов, отметил Лавров.

"Но у всех экспертов, которые думают на перспективу, налицо стремление содействовать выработке если не единой валюты, то платежных механизмов, которые будут ограждать всех участников процесса от любого внешнего игрока. Я считаю, что это здоровый процесс", — сказал глава российской дипломатии на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил создать новую систему расчетов в обход SWIFT и западных финансовых институтов. Программа создания такой системы включает в себя четыре пункта: замену SWIFT на новую систему обмена банковскими сообщениями, замену прямых корреспондентских отношений на горизонтальные связи между банками, создание нового международного депозитарного хаба, возможно, в одной из стран Персидского залива, и создание новых инструментов привлечения капитала.