МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Если пятый антимонопольный пакет положительно повлияет на рынок электронной торговли, антимонопольное регулирование соцсетей и поисковиков может стать основой для шестого, считает депутат Государственной Думы Антон Горелкин. Госдума увеличила срок давности за нарушения в сфере драгметаллов

"Во время подготовки документа ко второму чтению обсуждалось, что антимонопольное регулирование можно распространить не только на платформы электронной торговли, а еще и на соцсети с поисковиками. Пока эти поправки было решено придержать, но если мы убедимся в положительном влиянии пятого антимонопольного пакета на рынок электронной торговли, не исключаю, что они станут основой для шестого", — написал он в своем телеграм-канале.

Депутат напомнил, что пятый антимонопольный пакет подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

"Я уже писал, какая непростая у него была история, и в результате долгих обсуждений появился довольно сбалансированный законопроект, который не позволит цифровым площадкам злоупотреблять своим монопольным положением… Главное (и давно назревшее) нововведение – это законодательное определение "сетевого эффекта", — добавил парламентарий.