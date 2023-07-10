В Госдуме предложили расширить антимонопольное регулирование
В Госдуме предложили распространить антимонопольное регулирование на соцсети и поисковики
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Если пятый антимонопольный пакет положительно повлияет на рынок электронной торговли, антимонопольное регулирование соцсетей и поисковиков может стать основой для шестого, считает депутат Государственной Думы Антон Горелкин.
"Во время подготовки документа ко второму чтению обсуждалось, что антимонопольное регулирование можно распространить не только на платформы электронной торговли, а еще и на соцсети с поисковиками. Пока эти поправки было решено придержать, но если мы убедимся в положительном влиянии пятого антимонопольного пакета на рынок электронной торговли, не исключаю, что они станут основой для шестого", — написал он в своем телеграм-канале.
Депутат напомнил, что пятый антимонопольный пакет подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
"Я уже писал, какая непростая у него была история, и в результате долгих обсуждений появился довольно сбалансированный законопроект, который не позволит цифровым площадкам злоупотреблять своим монопольным положением… Главное (и давно назревшее) нововведение – это законодательное определение "сетевого эффекта", — добавил парламентарий.