МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз России ожидает стабилизации и снижения цен на лук в стране в ближайшее время — с началом массовой уборки урожая, сообщили журналистам в министерстве. Минсельхоз оценил риски дефицита семян на российском рынке

Согласно данным Росстата, средняя розничная цена лука в мае выросла на 9,3% и достигла 73 рублей за килограмм. За апрель он и вовсе подорожал на 22,6%.

"Основным фактором роста цен на лук являются аномальные заморозки, произошедшие в странах Центральной Азии, которые являются ключевыми поставщиками этой продукции в Россию. Доля импорта на отечественном рынке составляет порядка 10%, или 160 тысяч тонн в год (в среднем за 2021-2022 годы). Минсельхоз ведет работу, направленную на компенсацию выпадающих объемов за счет переориентации на импорт из других стран. В частности, увеличены поставки из Китая, Узбекистана и Азербайджана", — отмечает министерство.

"В ближайшее время с началом массовой уборки в России можно ожидать стабилизации и снижения цен на лук", — указывает Минсельхоз.

Данных по итогам июня Росстат еще не публиковал. Вместе с тем последняя недельная статистика говорит, что розничные цены на лук действительно уже начали снижаться: с 20 по 26 июня опустились на 3,9%, а с 27 июня по 3 июля — на 3,1%.

По данным Минсельхоза, по итогам 2022 года в России, без учета хозяйств населения, собрано 1,1 миллиона тонн лука, что на 4,3% выше уровня 2021 года и на 2% больше среднего показателя за последние 5 лет. По прогнозу, объем производства в текущем году также превысит 1,1 миллиона тонн.