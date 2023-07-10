МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Доля рублевых расчетов за российский экспорт выросла в мае до 39%, в импорте — выше 30%, что произошло за счет снижения удельного веса токсичных валют до 33% в экспорте и 35% в импорте, говорится в материалах ЦБ. Си Цзиньпин призвал наращивать расчеты в нацвалютах в рамках ШОС

"Продолжает возрастать также доля рубля во внешней торговле. В экспорте она достигла 39%, а в импорте превысила 30%. На этом фоне доля "токсичных" валют (доллара США и евро) в экспорте и импорте сократилась в мае 2023 года до 33% и 35% соответственно", — пишет регулятор.

Наряду с повышением доли рубля увеличивается и "вес" юаня во внешнеторговых операциях России: в мае он достигал 25% в экспорте и оставался на уровне 31% в импорте против апрельских 23% и 31%, соответственно. В стоимостном выражении месячная экспортная выручка в китайских юанях выросла с 7,4 до 8,4 миллиарда долларов, а импортные платежи – с 8 до 8,1 миллиарда долларов.