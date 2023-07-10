САМАРА, 10 июл — ПРАЙМ. "Соллерс" в 2023-2025 годах планирует инвестировать не менее 3 миллиардов рублей в производство малотоннажного грузовика Sollers Argo и новых моделей коммерческих автомобилей на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ), сообщается в телеграм-канале областного правительства. Завод "Соллерс" во Владивостоке представит новые пикапы в сентябре

Губернатор Алексей Русских и директор ПАО "Соллерс" Николай Соболев на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге подписали соглашение о создании на площадке УАЗ производства полного цикла автомобиля Sollers Argo и новых моделей коммерческих автомобилей под брендом Sollers.

"Общий объем инвестиций — не менее 3 миллиардов рублей. Планируется создать 500 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

Ранее "Соллерс" заявил о планах создать мультибрендовый индустриальный центр на площадке УАЗ, и первой собираемой на нем моделью станет малотоннажный грузовик Sollers Argo. Общие инвестиции в проект оценивались в размере свыше 1 миллиарда рублей. Русских уточнял, что запуск производства полного цикла намечен на конец августа.

"Соллерс" — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод), также компания владеет заводом "Соллерс Алабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers. Акции компании торгуются на Московской бирже.