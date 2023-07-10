МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не предоставлять "СУАЛ Партнерс", своему крупнейшему миноритарному акционеру, документы о "сделках с хеджем металла", следует из материалов компании. Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Согласно материалам, среди повестки было предоставление "СУАЛ" информации по "сделкам с хеджем металла", в результате которых "Русал" понес убытки "в размере 378 миллионов долларов США – в 2021 году и 382 миллиона долларов США – в 2022 году". Там же уточняется, что этот вопрос был предложен "СУАЛом", и совет директоров не имеет права вносить изменения в предложенные "СУАЛом" формулировки повестки дня.

"В Требовании "СУАЛ" просит предоставить информацию и копии договоров и иных документов в отношении, в терминологии СУАЛа, "сделок с хеджем металла", в результате которых… Общество, по утверждению СУАЛа, понесло убытки в размере 378 миллионов долларов США в 2021 году и 382 миллиона доллара США в 2022 году ("Убытки"). Консолидированная отчетность Общества по результатам 2021 года и 2022 года, соответственно, не содержит информации о таких убытках, которые упоминает "СУАЛ" в своем Требовании", — указывается в материалах.

"Как пояснялось на ГОСА, хеджирование – это операция, которая не преследует цели на чем-либо заработать, а представляет собой часть системы риск-менеджмента и, в определенном смысле, является формой страхования", — добавляется там же. В материалах уточняется, что анализ, основанный исключительно на результатах фьючерсных и форвардных контрактов в отношении цены на алюминий, "будет некорректным".

"Общество не заключало сделок с хеджем металла и у него отсутствует документация, связанная с такими сделками, а равно с их корпоративным одобрением, которая в силу закона или иного правового акта должна храниться Обществом", — добавляется там же. "Совет директоров приходит к выводу о том, что рекомендация акционерам Общества не поддерживать Требование в большей степени соответствует интересам Общества и всех его акционеров, вместе взятых", — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что требование миноритария относится к информации и документации, связанной со сделками косвенных дочерних обществ Общества с финансовыми деривативами. Детали подобных сделок носят характер конфиденциальной информации и относятся к конкурентной сфере. Предоставление подобной информации неограниченному кругу лиц сделает проблематичной возможность обеспечить сохранение конфиденциальности, заключает компания.

В марте большинство акционеров "Русала" проголосовали против предоставления доступа "СУАЛу" к документам о сделках с "Русгидро" и Braidy Industries, на котором тот настаивал. Вопросы у "СУАЛа" вызвали сделки по созданию совместного предприятия с американской Braidy Industries в 2019 году, а также приобретение миноритарного пакета акций "Русгидро" в 2021 году и дальнейшее его увеличение до 9%, обошедшееся в общей сложности в 454 миллиона долларов. Цены на алюминий могут получить поддержку на фоне дефицита предложения

По мнению СУАЛа, эти сделки могли нанести "Русалу" многомиллионный ущерб. Представитель СУАЛа сообщил, что компания "оставляет за собой право продолжить добиваться возмещения принесенного ОК "Русал" убытка всеми законными способами". В конце июня, глава "СУАЛа" Олег Фомичев заявлял в интервью газете "Коммерсант", что "СУАЛ Партнерс" готовит обращение в суд в отношении членов совета директоров алюминиевой компании в связи с проведенными сделками. По его словам, это "касается не только инвестиций в Braidy и "Русгидро", но и сделок по хеджированию цен на алюминий".

Объединенная компания "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры — группа "Эн+" (56,88% акций) и СУАЛ (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели объединенной компании — Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.