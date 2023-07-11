МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Потребительское доверие в Австралии в июле восстановилось на фоне замедления инфляции и паузы в повышении процентных ставок центрального банка страны. Тем не менее, у потребителей по-прежнему сохраняются опасения по поводу своих финансов. Индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в июне выше прогноза

Индекс потребительского доверия, рассчитываемый Westpac и Мельбурнским институтом, в июле вырос на 2,7%, до 81,3, показав самый значительный рост с апреля, когда Резервный банк Австралии тоже решил не вносить изменений в процентные ставки.

Индикатор состояния семейных финансов по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 4,9%, отражая давление на потребителей со стороны растущей стоимости жизни.

"Главный посыл заключается в том, что доверие потребителей, вероятно, не будет устойчиво восстанавливаться с текущих уровней, соответствующих глубокому пессимизму, пока не произойдет значительного падения инфляции, а процентные ставки не будут гарантированно оставаться неизменными", — сказал главный экономист Westpac Билл Эванс.

Резервный банк Австралии на прошлой неделе оставил ключевую ставку без изменений, на отметке 4,1%, однако предупредил, что может вновь быть вынужден ее повысить с целью обуздания инфляции.

Согласно майским данным, общая годовая инфляция в Австралии замедлилась до 5,6%, но темпы базовой инфляции по-прежнему были упрямо высокими.