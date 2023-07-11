МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июня, по окончательной оценке, ускорилась до 6,4% с 6,1% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Инфляция в США определит динамику мировых рынков

Показатель совпал с предварительной оценкой.

За июнь потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, увеличились на 0,3% — как и показала предварительная оценка. В мае цены снизились на 0,1%.

Потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялись на 6,8% в годовом выражении, а за июнь увеличились на 0,4%. Показатели тоже полностью совпали с предварительной оценкой.