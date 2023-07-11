МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Великобритании в марте-мае вырос до 4% с 3,8% в феврале-апреле, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Безработица в США ожидаемо снизилась в июне

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне 3,8%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в стране в марте-мае составило 1,37 миллиона человек, поднявшись на 85 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в марте-мае выросло в годовом выражении на 190 тысяч и составило 33,053 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 76%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 6,9%, без учета — на 7,3%. Прогнозы составляли 6,8% и 7,1% соответственно.