ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — ПРАЙМ. Объем торговли между Россией и Китаем растет, с начала 2023 года наблюдается рост поставок российских энергоносителей в КНР, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Лавров заявил о росте товарооборота России и стран Персидского залива

По его словам, отношения между Россией и Китаем отличаются "максимальной степенью взаимного доверия, высочайшим уровнем координации и обладают самой большой стратегической ценностью".

"Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество развивается как в количеством, так и в качеством отношении. Во-первых, произошел значительный рост объема торговли. Китай вот уже на протяжении 13 лет удерживает позицию крупнейшего торгового партнера России", — сказал он в ходе VII Российско-Китайского ЭКСПО.

Он указал на роль энергетического сотрудничества, добавив, что Россия является основным источником импорта в Китай угля, сырой нефти и природного газа. "С начала нынешнего года наблюдается хорошая тенденция к росту экспорта энергоносителей в Китай", — добавил дипломат, подчеркнув рост взаиморасчетов в национальных валютах.

Посол также отметил хорошие перспективы для сотрудничества в сельском хозяйстве и расширение ее ассортимента в торговле. "За первые пять месяцев нынешнего года стоимостный объем импорта Китаем российской продукции вырос на 84%. Не так давно первая партия российской сои была доставлена на пункт пропуска Маньчжурия в рамках проекта китайско-российского нового сухопутного коридора", — отметил Чжан Ханьхуэй.