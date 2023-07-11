МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" в 2022 году позволил бюджету получить порядка трех триллионов рублей от компаний, прямо или опосредовано занимающихся экспортом, заявила на деловом завтраке "Открытый разговор о российской промышленности: вызовы и приоритеты" на форуме "Иннопром" в Екатеринбурге гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. Глава РЭЦ оценила доходы бюджета от несырьевого неэнергетического экспорта

"В прошлом году бюджет национального проекта "Международная кооперация и экспорт" составил 150 миллиардов рублей. Казалось бы, большая цифра. При этом платежи в бюджетную систему отраслей, прямо или опосредованно занимающихся экспортом, принесли 3 триллиона рублей. Представляете, какая конверсия? Я уверена: экспорт — это курица, которая несет золотые яйца, и потому надо экспортировать, надо сохранять систему поддержки экспорта и надо искать новые связи и технологические партнерства", — сказала Никишина.

Международная промышленная выставка "Иннопром" — это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная министерством промышленности и торговли РФ. Выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

Российский экспортный центр — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".