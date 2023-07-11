2023-07-11T11:35:51+03:00
2023-07-11T11:35:51+03:00
2023-07-11T11:35:51+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230711/841051099.html
Торгпред оценил товарооборот России и Китая с начала года
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Товарооборот РФ и Китая за первые пять месяцев 2023 года достиг почти 94 миллиардов долларов, заявил торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский. Он отметил, что у... ПРАЙМ, 11.07.2023
экономика, новости, россия, китай, товарооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — ПРАЙМ. Товарооборот РФ и Китая за первые пять месяцев 2023 года достиг почти 94 миллиардов долларов, заявил торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский.
Он отметил, что у Москвы и Пекина есть возможности для того, чтобы досрочно, не дожидаясь окончания года, преодолеть планку товарооборота в 200 миллиардов долларов.
"По состоянию на конец мая, за первые пять месяцев товарооборот России и Китая достиг почти 94 миллиардов долларов", — сказал Дахновский в ходе VII Российско-Китайского ЭКСПО.
По его словам, Россия и Китай работают не только над количественным, но и над качественным развитием торговли за счет расширения ассортимента экспорта и импорта, а также географии взаимодействия.