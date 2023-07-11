ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — ПРАЙМ. Товарооборот РФ и Китая за первые пять месяцев 2023 года достиг почти 94 миллиардов долларов, заявил торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский. Китай и Индия заинтересовались производством литиевых аккумуляторов

Он отметил, что у Москвы и Пекина есть возможности для того, чтобы досрочно, не дожидаясь окончания года, преодолеть планку товарооборота в 200 миллиардов долларов.

"По состоянию на конец мая, за первые пять месяцев товарооборот России и Китая достиг почти 94 миллиардов долларов", — сказал Дахновский в ходе VII Российско-Китайского ЭКСПО.

По его словам, Россия и Китай работают не только над количественным, но и над качественным развитием торговли за счет расширения ассортимента экспорта и импорта, а также географии взаимодействия.