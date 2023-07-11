МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России остается умеренной — в годовом выражении не превышает 3,5%, что является одним из самых низких показателей в мире, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам июня

"Инфляция остается умеренной: с январе по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении не превышает 3,5%, это, кстати, один из самых низких показателей в мире", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2023 года будет в диапазоне 4,5-6,5%. Минэкономразвития прогнозировало в апреле, что темпы роста цен в стране в декабре составят 5,3%.

Мишустин также подчеркнул, что государство выполнит все социальные обязательства при любом варианте развития событий.

"Сейчас важно не только сохранить положительные тренды, но и, что более важно, за счет внутренних ресурсов создать условия для устойчивого роста, достичь целей, которые поставлены президентом. Это обеспечение качества жизни людей во всех регионах страны", — отметил премьер.