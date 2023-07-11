КИШИНЕВ, 11 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Молдавии в июне 2023 года замедлилась до 13,2% после 16,3% в мае, сообщает пресс-служба Национального бюро статистики страны (НБС). Инфляция в Китае в июне осталась на прежнем уровне

"Национальное бюро статистики сообщает, что средние потребительские цены в июне 2023 года по сравнению с июнем 2022 года (за последние 12 месяцев) увеличились на 13,2%, в том числе на продовольственные товары на 13,1%, непродовольственные товары на 5,9% и услуги, оказываемые населению, на 25%", — говорится в ежемесячном отчете об инфляции, опубликованном на сайте ведомства.

В то же время в июне, по сравнению с маем, снизились цены на овощи, в среднем на 11,7%. А фрукты подорожали на 6,8%.

В мае годовая инфляция в стране находилась на уровне 16,3%.

В конце прошлого года глава Нацбанка Октавиан Армашу сообщил, что пик инфляции в стране уже был преодолен.

С мая прошлого года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении.