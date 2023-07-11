МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области отказал Дмитровскому опытному заводу алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) и страховой компании "Ингосстрах" в пересмотре по новым обстоятельствам решения, которым им было отказано во взыскании более 3,8 миллиарда рублей с ООО "Первое решение", головной структуры группы, выпускающей косметику Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи", следует из опубликованного определения суда. Сбербанк подал иск к международным трейдерам в арбитражный суд Москвы

Спор связан с пожаром, случившимся в марте 2020 года в производственном корпусе, который Natura Siberica арендовала у ДОЗАКЛа. При первом рассмотрении суды двух инстанций частично удовлетворили иск, взыскав около 1,5 миллиарда рублей в пользу "Ингосстраха" (такое возмещение страховщик выплатил заводу) и около 1,4 миллиарда – в пользу самого ДОЗАКЛа.

Суды согласились с истцами, заявившими со ссылкой на уголовное дело, что причиной пожара стали сварочные работы арендатора – в цеху обнаружили остатки сварочного аппарата. Окружной суд этот вывод отверг. По его мнению, суды не выявили виновника пожара и не доказали, что его причиной стали сварочные работы: так, в деле нет доказательств обнаружения на месте пожара "огарков электродов различной длины… рукоятки держателя электродов… а также деталей и оборудования, в отношении которых проводились сварочные работы".

При повторном рассмотрении суды трех инстанций иск полностью отклонили. Они пришли к выводу, что в отсутствие акта разграничения эксплуатационной ответственности, который был предусмотрен договором аренды, но который стороны так и не подписали, "вина ответчика в возникновении пожара и возникновении у истца убытков истцом не доказана".

Истцы в апреле попросили подмосковный суд пересмотреть дело по новым обстоятельствам, сославшись на выводы арбитражного суда Москвы в другом деле – по иску еще одного пострадавшего арендатора к Natura Siberica. В том деле эксперт отверг версию пожара, связанную с проведением сварочных работ, но суд назвал его поведение "непоследовательным и противоречивым, а также свидетельствующим о неполноте, необоснованности экспертного исследования".

Отказывая истцам в пересмотре дела, арбитражный суд Московской области отметил, что его решение "не было основано на судебных актах" в параллельном деле, где истец в итоге отказался от иска, "а также на заключении как таковом эксперта" в том деле. Кроме того, суд пояснил, что данные обстоятельства, согласно процессуальному законодательству, не являются ни новыми, ни вновь открывшимися.