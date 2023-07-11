Госдума одобрила проект о досрочном выходе на пенсию для сотрудников ФСИН
Госдума одобрила проект о возможности досрочного выхода на пенсию для сотрудников ФСИН
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который позволит сотрудникам ФСИН выходить на пенсию досрочно.
"Предлагаемые изменения позволят реализовать право на досрочное пенсионное обеспечение работников, занятых на рабочих местах в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, работа на которых предполагает взаимодействие с осужденными", — говорится в тексте пояснительной записки.
Законопроектом устанавливаются нормы, обязывающие учитывать условия осуществления трудовой деятельности при проведении специальной оценки условий труда.