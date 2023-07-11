МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который позволит сотрудникам ФСИН выходить на пенсию досрочно. Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

"Предлагаемые изменения позволят реализовать право на досрочное пенсионное обеспечение работников, занятых на рабочих местах в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, работа на которых предполагает взаимодействие с осужденными", — говорится в тексте пояснительной записки.

Законопроектом устанавливаются нормы, обязывающие учитывать условия осуществления трудовой деятельности при проведении специальной оценки условий труда.