МИНСК, 11 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Белоруссии в июне составила 2,9% против 3,7% в мае, сообщается во вторник на сайте национального статкомитета. Инфляция в России не превышает 3,5 процента, заявил Мишустин

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2023 года по сравнению с маем 2023 года составил 100,3%, с декабрем 2022 года – 103%", — говорится в сообщении. Согласно ему, цены в июне выросли на 2,9% по сравнению с июнем прошлого года.

"Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне 2023 года по сравнению с маем 2023 года составил 100,4%, с декабрем 2022 года – 102%", — отмечается в сообщении.

По данным статкомитета, потребительские цены на продовольственные товары в июне выросли на 0,2% по сравнению с маем, на 3,1% по сравнению с декабрем и на 3,6% по сравнению с прошлым июнем. Цены на непродовольственные товары в июне по сравнению с маем остались неизменными, а по сравнению с декабрем выросли на 0,9%, с июнем 2022 года – снизились на 1%.

При этом в июне цены на услуги выросли по сравнению с маем на 0,9%, с декабрем – на 5,5%, с июнем прошлого года – на 6,9%.

Глава Национального банка страны Павел Каллаур в апреле говорил, что инфляция в Белоруссии в 2023 году составит прогнозируемые 7-8%, если не будет новых шоков для экономики.

Инфляция в Белоруссии по итогам 2022 года составила 12,8%, что выше первоначального прогноза властей: планировалось удержать ее на уровне 6%.