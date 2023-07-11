МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно растут на новостях из Китая, которые вызвали оптимизм на рынках, следует из данных торгов и комментария аналитика. СМИ: заклятый враг США заставил Китай радоваться

По состоянию на 17.04 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,22%, до 34 019 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,05%, до 13 677,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,11%, до 4 418,1 пункта.

Инвесторы обратили внимание на новости о том, что центробанк КНР продлил программу поддержки сектора недвижимости страны. На этом фоне рынки Китая и Гонконга выросли на 0,6-1%.

"Последние меры поддержки, оказанные Китаем сектору недвижимости, были несколько неожиданными, учитывая низкие ожидания в отношении рынка недвижимости", — приводит агентство Франс Пресс слова главного экономиста Guotai Junan International Чжоу Хао (Zhou Hao).

В среду будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3,1% с 4% в мае, а месячная инфляция ускорилась до 0,3% с 0,1%. Также ожидается замедление базовой инфляции за июнь в годовом выражении – до 5% с 5,3% месяцем ранее.

Кроме того, в пятницу финансовые отчеты за второй квартал опубликуют такие американские банки, как JP Morgan, Wells Fargo и Citigroup.