Силуанов назвал разницу между богатыми и бедными регионами России проблемой, требующей решения
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Возросший в 2022 году коэффициент, демонстрирующий разницу бюджетной обеспеченности различных регионов РФ, — это проблема, которую необходимо решать, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы.
По мнению министра, 2022 год был неплохим для регионов — они устойчиво исполняли бюджеты, доходы выросли на 13%, а расходы — на 16%. У регионов остались ликвидные остатки — 2,6 триллиона рублей, сейчас этот показатель составляет около 4 триллионов рублей. "Мы видим, что есть запас прочности", — добавил он.
"Какие еще проблемы? Дифференциация субъектов по бюджетной обеспеченности — это тоже проблема, которую нам необходимо решать. Да, действительно, общая разница между 10 богатыми и 10 бедными — 2,9 был коэффициент. Хотя в прошлые годы было около 2,5-2,6", — заявил он, говоря об исполнении бюджета РФ за 2022 год, а также тех проблемах, которые не удалось разрешить в прошлом году.
Он подчеркнул, что над этой проблемой ведется работа. "Мы решаем этот вопрос и будем решать через индивидуальные меры поддержки — те же самые программы поддержки субъектов Российской Федерации, через инфраструктурное развитие в виде бюджетных кредитов — кредитов казначейских, которые идут на развитие субъектов Российской Федерации. Через другие инструменты, не только выравнивание. Выравнивание тоже остается как один из основных инструментов, но и через другие инструменты будем это делать", — добавил министр.
Силуанов также отметил, что по плану, разница между 10 богатыми и 10 бедными субъектами в текущем году должна составлять 2,66 — "это наше плановое значение". При этом глава Минфина считает, что нужно смотреть на то, как будет складываться ситуация в будущем.
"Сейчас задача субъектов Российской Федерации заключается в том, чтобы создать необходимые условия, чтобы предприниматели стремились в этот субъект Российской Федерации, чтобы было удобно, комфортно работать, соответственно, это позволит создать новые рабочие места и, конечно, получить больше доходной базы", — резюмировал министр.
https://1prime.ru/state_regulation/20230711/841056633.html