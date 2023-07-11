МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Возросший в 2022 году коэффициент, демонстрирующий разницу бюджетной обеспеченности различных регионов РФ, — это проблема, которую необходимо решать, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы. Госдума уточнит срок перевода расчетов организаций на счета Казначейства

По мнению министра, 2022 год был неплохим для регионов — они устойчиво исполняли бюджеты, доходы выросли на 13%, а расходы — на 16%. У регионов остались ликвидные остатки — 2,6 триллиона рублей, сейчас этот показатель составляет около 4 триллионов рублей. "Мы видим, что есть запас прочности", — добавил он.

"Какие еще проблемы? Дифференциация субъектов по бюджетной обеспеченности — это тоже проблема, которую нам необходимо решать. Да, действительно, общая разница между 10 богатыми и 10 бедными — 2,9 был коэффициент. Хотя в прошлые годы было около 2,5-2,6", — заявил он, говоря об исполнении бюджета РФ за 2022 год, а также тех проблемах, которые не удалось разрешить в прошлом году.

Он подчеркнул, что над этой проблемой ведется работа. "Мы решаем этот вопрос и будем решать через индивидуальные меры поддержки — те же самые программы поддержки субъектов Российской Федерации, через инфраструктурное развитие в виде бюджетных кредитов — кредитов казначейских, которые идут на развитие субъектов Российской Федерации. Через другие инструменты, не только выравнивание. Выравнивание тоже остается как один из основных инструментов, но и через другие инструменты будем это делать", — добавил министр.

Силуанов также отметил, что по плану, разница между 10 богатыми и 10 бедными субъектами в текущем году должна составлять 2,66 — "это наше плановое значение". При этом глава Минфина считает, что нужно смотреть на то, как будет складываться ситуация в будущем.

"Сейчас задача субъектов Российской Федерации заключается в том, чтобы создать необходимые условия, чтобы предприниматели стремились в этот субъект Российской Федерации, чтобы было удобно, комфортно работать, соответственно, это позволит создать новые рабочие места и, конечно, получить больше доходной базы", — резюмировал министр.