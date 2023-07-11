МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Освобождение от НДФЛ доходов в виде прощенной задолженности перед иностранцами будет способствовать снижению фактических выплат в их пользу в рамках мер, направленных на сохранение капитала в РФ при переводе активов в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина России. Силуанов оценил доходы России от импорта в 2023 году

"Поправка об освобождении от налогообложения НДФЛ доходов в виде прощенной задолженности перед иностранными лицами будет способствовать снижению фактических выплат денежных средств в пользу иностранных лиц в рамках мер, способствующих сохранению капитала в РФ при переводе активов в Российскую Федерацию, в том числе в связи с введением незаконных санкционных ограничений недружественными странами", — говорится в сообщении министерства.

Ранее во вторник издание РБК со ссылкой на проект поправок правительства ко второму чтению законопроекта с изменениями в Налоговый кодекс сообщило о том, что власти расширят перечень мер по деофшоризации экономики. Так, по словам издания, планируется с помощью поправок в Налоговый кодекс вывести из-под НДФЛ выгоду от долгов россиян перед нерезидентами, прощенных в рамках купли-продажи акций отечественных фирм.

Кроме того, по данным издания, в законопроекте также содержится положение о продлении действовавшей в 2022 году нормы по освобождению от НДФЛ российских бизнесменов, которые переписали активы с подконтрольных им зарубежных структур в личную собственность.