МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,12%, следует из данных Московской биржи. "СПБ Биржа" запустит торги гонконгскими биржевыми инвестиционными фондами

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,12%, до 2860,33 пункта, долларовый РТС — на 0,45%, до 997,64 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется снижением доллара на 9 копеек, до 90,32 рубля.