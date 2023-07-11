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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230711/841056756.html
Российский рынок акций вырос на 0,12 процента за основную торговую сессию
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,12%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,12%, до... ПРАЙМ, 11.07.2023
акции, рынки, экономика, новости, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,12%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,12%, до 2860,33 пункта, долларовый РТС — на 0,45%, до 997,64 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется снижением доллара на 9 копеек, до 90,32 рубля.