МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Союзники по НАТО работают над обеспечением экспорта украинского зерна, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе. Китайские СМИ поделились ожиданиями от саммита НАТО в Вильнюсе

"Союзники работают над обеспечением экспорта украинского зерна и активно поддерживают международные меры по ослаблению мирового продовольственного кризиса", — говорится в документе.

Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как членство Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.