МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером на фоне ослабления доллара и снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Нефть марки Brent превысила 79 долларов за баррель

По состоянию на 19.30 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 4,75 доллара, или на 0,25%, до 1 935,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,39% — до 23,247 доллара за унцию.

В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,17%, до 101,8 пункта. Так, удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.

Также росту цен на золото способствует снижение доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) опускается до 3,976% с уровня прошлого закрытия в 4,007%. Американские гособлигации являются альтернативной инвестицией золоту, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.