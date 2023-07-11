МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Создание единого реестра должников бюджета РФ благоприятно скажется как на госзаказчиках, так и на исполнителях, рассказала РИА Новости управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена. В Госдуме утвердили федеральный бюджет за 2022 год

Ранее во вторник "Известия" со ссылкой на министерство финансов сообщили, что ведомство работает над созданием единого реестра должников федерального бюджета. Эту информацию подтвердили РИА Новости в пресс-службе Минфина.

"Данная инициатива в том числе направлена на создание прозрачных условий осуществления деятельности в сфере государственных контрактов (в целом, данный "тренд" прослеживается и через Единую информационную систему в сфере закупок). Благоприятно сказывается создание единого реестра должников федерального бюджета для государственных заказчиков и исполнителей", — сказала Кучерена.

Эксперт пояснила, что выбор и проверка контрагента на его благонадежность занимает много временных и денежных ресурсов, а реестр облегчит задачу в выборе исполнителя по договору. "Дебиторская задолженность – направление, с которым активно ведется борьба и работа, наличие системно изложенных сведений ускорит процесс обрабатывания информации, контроля исполнения обязательств", — отметила Кучерена.

Как сообщили агентству в Счетной палате, 10 января 2023 года заместителем председателя правительства Российской Федерации — руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко была утверждена "дорожная карта" по созданию единого информационного пространства о состоянии дебиторской задолженности по неналоговым доходам в целях формирования единого электронного реестра должников бюджетной системы РФ по неналоговым доходам. При этом общий срок исполнения мероприятий "Дорожной карты" — 2027 год.

По словам аудиторов, разработка ресурса по контролю за работой с дебиторской задолженностью позволит главным администраторам доходов уделять более пристальное внимание данному вопросу, затрачивая меньшие трудовые и временные ресурсы. При этом, контрольное ведомство уже успело протестировать этот ресурс в марте-апреле. "С учетом замечаний и предложений Минфин и казначейство дорабатывают ресурс", — добавили в Счетной палате.