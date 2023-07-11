МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Минфин России поддерживает запуск сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на биржах через механизм цифровых свидетельств для бездокументарных ценных бумаг, министерство поддерживает также допуск на рынок ЦФА нерезидентов, сообщил директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков. Минфин предложит ОФЗ серий 26243 и 29024 на безлимитных аукционах

"Необходимо предоставить возможность совершения сделок с цифровыми финансовыми активами на организованных торгах. Считаем, что таким решением может стать выдача так называемого цифрового свидетельства для бездокументарных ценных бумаг, которое удостоверяет эти цифровые права", — сказал Чебесков, слова которого приводятся в релизе министерства по итогам его выступления в рамках выставки "Иннопром-2023".

Чебесков также отметил, что еще один важный элемент развития рынка — функциональная совместимость имеющихся информационных платформ, в которых осуществляется выпуск ЦФА.

"Кроме того, он сообщил, что Минфин России поддерживает допуск на рынок ЦФА нерезидентов. По словам Ивана Чебескова, этому будет способствовать закон, который позволяет банкам и платформам по выпуску ЦФА передавать идентификацию иностранных клиентов зарубежным финансовым организациям", — передает министерство.

ЦФА — это инструмент на основе блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям. Пока в России нет операторов обмена ЦФА, но есть информационные системы по их выпуску.