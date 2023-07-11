ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — ПРАЙМ. Новый 19-местный российско-белорусский пассажирский самолет планируется сертифицировать в 2027 году, коммерческая эксплуатация начнется в 2028 году, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Собянин, Мантуров и Фальков будут развивать электронную промышленность

В понедельник в рамках промышленной выставки "Иннопром" Россия и Белоруссия подписали план мероприятий о реализации проекта по производству двухмоторных 19-местных самолетов.

"2027 год — это сертификация этого самолёта. С 2028 года — коммерческая эксплуатация", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках по проекту российско-белорусского самолета.

По словам Мантурова, это совместный проект Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и белорусского "Авиационного ремонтного завода" в городе Барановичи.