ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. Рост мировой экономики в следующие 5 лет составит около 3%, заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. ЦБ заявил, что средства населения в банках России в июне продолжили рост

"Мы прогнозируем рост около 3% в следующие 5 лет", — сообщила Георгиева во время мероприятия в МВФ, комментируя ожидаемое увеличение мировой экономики.

Глава фонда добавила, что среднесрочный прогноз по росту мировой экономики является "самым слабым" за десятилетия, поскольку исторически этот показатель составлял 3,8%.