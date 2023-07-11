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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230711/841057342.html
Глава МВФ ожидает роста мировой экономики на три процента
Экономика
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Рост мировой экономики в следующие 5 лет составит около 3%, заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Мы прогнозируем... ПРАЙМ, 11.07.2023
экономика, новости, мвф, рост мировой экономики
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 11 июл — ПРАЙМ. Рост мировой экономики в следующие 5 лет составит около 3%, заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Мы прогнозируем рост около 3% в следующие 5 лет", — сообщила Георгиева во время мероприятия в МВФ, комментируя ожидаемое увеличение мировой экономики.
Глава фонда добавила, что среднесрочный прогноз по росту мировой экономики является "самым слабым" за десятилетия, поскольку исторически этот показатель составлял 3,8%.