МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Правительство России выразило согласие на присоединение Туркмении к соглашению о международном транспортном коридоре (МТК) "Север-Юг", соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале нормативных правовых актов. Правительство установило цены на газ в новых регионах России до 2025 года

"Принять предложение Минтранса России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выражении Российской стороной согласия на присоединение Туркменистана к Соглашению о международном транспортном коридоре "Север-Юг", подписанному в г. Санкт-Петербурге 12 сентября 2000 г", — говорится в распоряжении.

МИДу РФ поручено уведомить Иран как депозитария соглашения о согласии России на присоединение к нему Туркмении.

В мае глава Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркмении Мамметхан Чакыев сообщил, что страна ведет работу по присоединению к соглашению об МТК "Север-Юг". Тогда же он отмечал потенциал Туркмении в логистике транзитных потоков с учетом введенной в строй железнодорожной магистрали Казахстан — Туркмения — Иран.

МТК "Север-Юг" – это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существует три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" – Решт — Астара в Иране.