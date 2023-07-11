МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Порядка 30% итальянских компаний, ушедших по тем или иным причинам из России за год, полны решимости возвратиться в страну, которую они давно знают, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. Володин заявил, что правительство достойно справилось с санкциями

"Главный итог минувшего года заключается в том, что итальянские компании не разочаровались в привлекательности российского рынка. Достаточно сказать, что порядка 30% из тех, кто по тем или причинам был вынужден уйти из страны, полны решимости вернуться в Россию", — сказал он.

"Это как крупные компании, имевшие отношение к нефтегазовому сектору, так и мелкие и средние предприятия из разных других областей", — добавил Торрембини в кулуарах ежегодной ассамблеи GIM Unimpresa.

По его словам, все это совершенно неудивительно, так как нельзя разрушить те связи, которые активно создавались в течение последних 30 лет.

"Нас слишком многое связывает, и не только торгово-экономические отношения. Мы старые друзья. Мы хорошо знаем друг друга. Вот почему сегодня мы используем все рычаги, включая культуру и образование, чтобы российско-итальянский диалог продолжался", — подчеркнул глава GIM Unimpresa.

"Что скрывать, за прошедший год мы также убедились, что наши российские коллеги по-прежнему предпочитают видеть в своих деловых партнерах итальянцев и представителей других европейских стран. Ведь мы все-таки находимся в одной культуре", — заключил Торрембини.