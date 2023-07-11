МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что посетил Запорожскую АЭС, где ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработавшего топлива. Гросси назвал положение ЗАЭС на линии фронта "крайне уязвимым"

Вице-премьер написал в своём Telegram-канале, что посетил Энергодар.

"На Запорожской АЭС ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработанного топлива, чаши брызгальных бассейнов, блочного щита управления и машзала блока №4", — написал Хуснуллин.

Директор Запорожской АЭС рассказал Марату Хуснуллину, что меры по обеспечению ядерной безопасности, в том числе связанные с системой охлаждения, осуществляются в полном объеме.

Хуснуллин написал в Telegram, что посетил Энергодар, на Запорожской АЭС ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработавшего топлива.

"Директор станции рассказал, что меры по обеспечению ядерной безопасности, в том числе связанные с системой охлаждения, осуществляются в полном объеме", — написал Хуснуллин.