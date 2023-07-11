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Хуснуллин посетил Запорожскую АЭС
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что посетил Запорожскую АЭС, где ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработавшего топлива. Вице-премьер написал в своём... ПРАЙМ, 11.07.2023
экономика, новости, россия, марат хуснуллин, заэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что посетил Запорожскую АЭС, где ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработавшего топлива.
Вице-премьер написал в своём Telegram-канале, что посетил Энергодар.
"На Запорожской АЭС ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработанного топлива, чаши брызгальных бассейнов, блочного щита управления и машзала блока №4", — написал Хуснуллин.
Директор Запорожской АЭС рассказал Марату Хуснуллину, что меры по обеспечению ядерной безопасности, в том числе связанные с системой охлаждения, осуществляются в полном объеме.
Хуснуллин написал в Telegram, что посетил Энергодар, на Запорожской АЭС ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработавшего топлива.
"Директор станции рассказал, что меры по обеспечению ядерной безопасности, в том числе связанные с системой охлаждения, осуществляются в полном объеме", — написал Хуснуллин.