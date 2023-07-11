МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Украину могут не принять в НАТО никогда, просто в альянсе боятся сказать об этом вслух, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя итоги первого саммита НАТО в своем телеграм-канале. Союзники по НАТО работают над обеспечением экспорта украинского зерна

"Всё как мы и думали: План действий по членству Украины в Альянсе (ПДЧ) — отменить. Типа принимать быстрее. Страну 404 в НАТО позвать. Но примут — неизвестно когда и на каких условиях. Вполне вероятно — никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в Альянсе", — написал Медведев.

Дмитрий Медведев, говоря об обстреле Токмака кассетными боеприпасами, заявил, что "пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия".

Украинские войска обстреляли город Токмак Запорожской области, по предварительным данным, это были кассетные боеприпасы, сказали журналистам в оперативных службах города.

"Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия", — написал Медведев.

Помимо этого, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что намерение стран НАТО увеличить военную помощь киевскому режиму является по факту тупиком, третья мировая все ближе.

"Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами. Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту — тупик. Третья мировая все ближе", — написал Медведев в телеграм-канале, комментируя решения саммита.

Комментируя решения саммита НАТО, Медведев заявил, что спецоперация будет продолжена, цели ее прежние, одна из них — отказ Киева от вступления в альянс, если отказ киевской группировки от членства в НАТО невозможен, придется ее ликвидировать.

"Что все это означает для нас? Все очевидно. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них — отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно)", — написал он в своем телеграм-канале.

"Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо)", — добавил Медведев.

Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.