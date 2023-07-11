МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Минфин России предложил проиндексировать акцизы на крепкий алкоголь, табак, автомобили: в 2024 году они должны были быть проиндексированы на 4%, однако в поправках к проекту изменений в Налоговый кодекс Минфин предложил повысить акцизы до 5%, сообщает РБК со ссылкой на проект поправок правительства ко второму чтению законопроекта с изменениями в Налоговый кодекс, принятого Госдумой в первом чтении 20 июня. Минфин поддержал запуск цифровых финансовых активов на биржах

"Минфин предложил проиндексировать тарифы на крепкий алкоголь, сигареты, автомобили в 2024 году на 5% вместо запланированного ранее роста в пределах 4%, повышение не коснется российского шампанского, жидкостей для вейпов и мотоциклов, следует из проекта поправок правительства ко второму чтению масштабного законопроекта с изменениями в Налоговый кодекс, принятого Госдумой в первом чтении 20 июня", — пишет издание.

По данным газеты, законопроект был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 10 июля.

АВТОМОБИЛИ

По данным издания, акциз на легковые автомобили с мощностью двигателя от 90 до 150 лошадиных сил включительно планируется проиндексировать в 2024 году на 5% вместо 4%, он составит 58 рублей за одну лошадиную силу. Акциз на легковые автомобили мощностью от 150 до 200 лошадиных сил в 2024 году составит 557 рублей (рост на 5%). Аналогичный рост в 5% в 2024 году заложен для автомобилей с мощностью от 200 до 300 лошадиных сил (912 рублей), с мощностью от 300 до 400 лошадиных сил (1555 рублей), от 400 до 500 лошадиных сил (1609 рублей), для машин с мощностью двигателя свыше 500 лошадиных сил ставка в 2024 году устанавливается в размере 1662 рублей.

Темпы роста акцизов на мотоциклы остаются на запланированном уровне в 4%, сообщает издание.

СИГАРЕТЫ

Отмечается, что акцизы на сигареты и папиросы в 2024 году вырастут на 5% вместо 4% и составят 2731 рублей за 1 тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3709 рублей. В 2025 году — 2840 рублей (+16% от максимальной розничной цены, но не менее 3857 рублей за 1 тысячу штук), и в 2026 году — 2954 тысяч рублей за 1 тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4011 рублей.

"Акциз на сигары в 2024 году вырастет на 5% и составит 292 рублей за штуку вместо 289 рублей, в 2025 году — 304 рублей, в 2026 году — 316 рублей. Останутся неизменными параметры индексации для жидкостей для электронных систем доставки никотина", — сообщает издание.

АЛКОГОЛЬ

Как отмечает издание, согласно действующему Налоговому кодексу, акцизы на крепкий алкоголь должны были быть проиндексированы в 2024 году на 4% и составить 638 рублей за литр, однако подготовленный законопроект предлагает проиндексировать акциз на 5%. В итоге в 2024 году акциз вырастет с 613 до 643 рублей за литр. В 2025 году индексация опять вернется к уровню 4%, акциз составит 669 рублей, на 2026 год акциз установлен на уровне 696 рублей.

Акциз на слабоалкогольную продукцию (с объемной долей этилового спирта до 9%) будет проиндексирован в 2024 году на 5% и составит 514 рублей за литр вместо 510 рублей, в 2025 году — 535 рублей, а в 2026 году — 556 рублей за литр.

"Акциз на вино в 2024-м составит 36 рублей за литр (рост на 5% к 2023 году), в 2025 году — 37 рублей, а в 2026 году — 38 рублей за литр. Без изменений осталась запланированная индексация акцизов для сидра, пуаре, медовухи, игристого вина, российского шампанского и пива", — сообщает издание.