ООН, 11 июл — ПРАЙМ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя счел бездействие Запада в деле расследования диверсии на "Северных потоках" попыткой замести следы.

"Показательное бездействие властей европейских государств можно объяснить лишь одним – попытками затянуть время, чтобы замести следы истинных виновников преступления", — сказал Небензя.

"Показательна формулировка из части, посвященной расследованию Швеции. Цитирую: "Дальнейшее расследование покажет, может ли кто-то быть заподозрен в совершении этого преступления и после этого привлечен к ответственности за него", — указал постпред.

По его словам, из этой цитаты следует, что шведские власти с самого начала не ставят перед собой цели установления виновных. "Разумеется, ни о какой неотвратимости наказания в этих обстоятельствах речи не идет. Это особенно показательно с учетом того, что именно шведы первыми прибыли на место происшествия", — добавил он.

Более того, Небензя опроверг утверждения ФРГ, Швеции и Дании о том, что они якобы информировали Россию о ходе их расследований диверсии на "Северных потоках", заявив, что их письмо напоминает отписку.

"Никакой информации о ходе расследования у Совета безопасности и в целом у международного сообщества не было до вчерашнего дня. Немецкие, датские, шведские власти упорно не предоставляли никакой вразумительной реакции на наши запросы и обращения", — сказал Небензя.

По его словам, распространенное накануне письмо Дании, Швеции и ФРГ "очень напоминает отписку и не может заменить их полноценный брифинг для членов Совбеза".

Как указал Небензя, в письме повторяется "ложный тезис о том, что Россия якобы была проинформирована о ходе расследования".

Также на заседании Василий Небензя объявил, что осуществить диверсию на трубопроводах "Северного потока" без участия или прикрытия государственного субъекта было невозможно.

Он добавил, что заявления в ходе заседания Совбеза независимых журналистов-расследователей Брайса Грина и Джеффри Бродского подтверждают версию "о том, что осуществить это преступления без прямого участия или хотя бы прикрытия государственного субъекта было попросту невозможно".

Постпред РФ заявил, что российские следственные органы могут самостоятельно в любой момент обследовать место подрыва газопроводов "Северный поток".

"Мы оставляем за собой право проводить свое расследование. Мы обратили внимание на утверждение в письме властей Германии, Дании и Швеции о том, что доступ к месту преступления якобы открыт. Исходим из того, что в таком случае наши следственные органы и эксперты могут его самостоятельно и в любой момент обследовать в рамках возбужденного генпрокуратурой РФ уголовного дела по статье об акте международного терроризма", — сказал Небензя.