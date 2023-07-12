МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Дефицит счета текущих операций в Российской Федерации в июне составил $1,4 миллиарда, передает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка. Банк России продал на внутреннем рынке юаней на 1,6 миллиарда рублей

В частности, в Банке России сообщили: "По первой оценке июня 2023 года сальдо счета текущих операций перешло в область отрицательных значений, что было связано в том числе с действием сезонного фактора: объявлением российскими компаниями дивидендов".

При этом в ЦБ напомнили, что подобная ситуация "уже наблюдалась в аналогичные периоды предшествующих лет при неблагоприятной ценовой конъюнктуре российского экспорта".

Также отмечается, что во втором квартале года сальдо счета текущих операций сократилось по сравнению с первым кварталом на 63,5% — до $5,4 миллиарда.