МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в июне выросли на 3,1% в годовом выражении против повышения на 4% в мае, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Годовая инфляция в Белоруссии замедлилась в июне

Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в среду, 12 июля, в 15.30 мск.

В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 7 июля. Аналитики прогнозируют рост запасов на 0,5 миллиона баррелей, до 452,7 миллиона.

В 21.00 мск выйдет "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.