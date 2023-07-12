МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Данные по кредитованию в Китае намного превысили ожидания рынка, что произошло в основном за счет роста долгосрочного кредитования домохозяйств, говорят экономисты Barclays. На голодный паек. Китай приготовил Западу высокотехнологичное испытание

Продажи недвижимости в Китае остаются слабыми, но в некоторых городах средней величины уже начато понижение первых взносов, поэтому следует ожидать увеличения кредитования покупателей, добавляют экономисты банка.

Они также ожидают усиления бюджетного стимулирования и дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

По прогнозу Barclays, в 2023 году Пекин выпустит специальные государственные облигации на 1 трлн юаней, увеличив квоту эмиссии региональных облигаций на 500 млрд юаней.