Barclays предрек усиление стимулирования китайской экономики
Barclays считает, что Китай может усилить стимулирование экономики в 2023 году
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Данные по кредитованию в Китае намного превысили ожидания рынка, что произошло в основном за счет роста долгосрочного кредитования домохозяйств, говорят экономисты Barclays.
Продажи недвижимости в Китае остаются слабыми, но в некоторых городах средней величины уже начато понижение первых взносов, поэтому следует ожидать увеличения кредитования покупателей, добавляют экономисты банка.
Они также ожидают усиления бюджетного стимулирования и дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
По прогнозу Barclays, в 2023 году Пекин выпустит специальные государственные облигации на 1 трлн юаней, увеличив квоту эмиссии региональных облигаций на 500 млрд юаней.