АНКАРА, 12 июл — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал перестраивать внешнюю политику, Запад нужен стране для получения экономических дивидендов и инвестиций, пишет газета Financial Times. В Турции назвали истинную причину "затягивания" Швеции в НАТО

Ранее в понедельник Эрдоган заявил, что Швеция сможет вступить в НАТО, когда Турцию примут в Евросоюз. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что турецкий лидер согласился "как можно скорее" направить соответствующие бумаги на ратификацию. При этом, как подчеркивал РИА Новости источник в Анкаре, рассмотрение турецким парламентом заявки Швеции займет время.

По мнению директора отдела внешнеполитических исследований турецкого аналитического центра Seta Мурата Ешилташа, которое приводит FT, НАТО с "с облегчением" встретила ловкий политический маневр Эрдогана.

"Мы вступаем в новую эру отношений между Турцией и Западом", — прокомментировал аналитик.

При этом газета отмечает, что Анкара решила сменить тональность на фоне необходимости вернуть в страну инвесторов. По данным издания, дефицит счета текущих операций Турции с начала года увеличился до 37.7 миллиарда долларов. Поэтому сложно сказать, является ли решение Эрдогана широким сдвигом или "сиюминутной" политической сделкой.

FT добавила, что новая команда турецкого президента рассчитывает огранизовать приток средств не только из России и стран Персидского залива, но и из США и Европы.

"Внешняя политика напрямую зависит от экономических отношений. Поэтому если Запад и Турция смогут открыть новую страницу, то экономика станет темой номер один", — подчеркнул Ешилташ.