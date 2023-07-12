МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Дефицит текущего счета в России в июне сложился во многом под влиянием выплаты компаниями дивидендов, что является разовым фактором, поэтому в июле уже будет профицит, заявила РИА Новости главный экономист "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова. ЦБ назвал профицит текущего счета платежного баланса России в январе — июне

По данным ЦБ, дефицит счета текущих операций платежного баланса РФ в прошлом месяце составил 1,4 миллиарда долларов. Это произошло впервые с 2020 года.

"В июне мы наблюдали дефицит текущего счета. В июне этого года наложилось два фактора — это снижение профицита торгового баланса почти в два раза по сравнению с маем, и определяющую роль сыграло расширение дефицита первичных и вторичных доходов (это связано как с выплатой дивидендов, так носит сезонный, технический характер)", — прокомментировала Лаврова.

"Но учитывая, что этот фактор носит разовый характер, уже в июле мы ожидаем возвращения к профициту текущего счета", — добавила эксперт.