Аналитик ожидает улучшения показателей внешней торговли России
Экономист Табах: показатели внешней торговли России улучшатся из-за роста цен на экспорт
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Более высокие цены на российский экспорт увеличат приток средств от внешней торговли, в результате в июле-августе улучшится ситуация с сальдо текущего счета, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
По данным ЦБ, дефицит счета текущих операций платежного баланса РФ в прошлом месяце составил 1,4 миллиарда долларов. Это произошло впервые с 2020 года.
"Месячные данные не очень показательны: например, в июне были большие выплаты дивидендов (больше 8 миллиардов долларов). Поэтому ситуация в июле-августе будет повеселее, кроме того более высокие цены на экспорт увеличат приток средств от внешней торговли", — сказал аналитик.
Табах отметил, что основным фактором неопределенности в будущей динамике текущего счета является импорт. "Он рос все первое полугодие, и если продолжит расти, то дефициты станут не таким редким явлением", — добавил он.