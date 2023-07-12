МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Более высокие цены на российский экспорт увеличат приток средств от внешней торговли, в результате в июле-августе улучшится ситуация с сальдо текущего счета, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Отдали десятину. Как Россия прятала активы, чтобы Запад их не нашел

По данным ЦБ, дефицит счета текущих операций платежного баланса РФ в прошлом месяце составил 1,4 миллиарда долларов. Это произошло впервые с 2020 года.

"Месячные данные не очень показательны: например, в июне были большие выплаты дивидендов (больше 8 миллиардов долларов). Поэтому ситуация в июле-августе будет повеселее, кроме того более высокие цены на экспорт увеличат приток средств от внешней торговли", — сказал аналитик.

Табах отметил, что основным фактором неопределенности в будущей динамике текущего счета является импорт. "Он рос все первое полугодие, и если продолжит расти, то дефициты станут не таким редким явлением", — добавил он.