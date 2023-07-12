Минфин разместил ОФЗ серии 26243 на 17 миллиардов рублей
Минфин разместил ОФЗ серии 26243 на 17 миллиардов рублей при спросе в 30,1 миллиарда рублей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26243 с погашением в мае 2038 года на 17,059 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 30,137 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 92,54% от номинала, средневзвешенная цена — 92,6% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 11,11% годовых, средневзвешенная доходность — 11,1% годовых.
Минфин РФ позднее предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.