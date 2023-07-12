ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл — ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует подготовить обновлённый список товаров, разрешённых к параллельному импорту, через 2-3 месяца, сообщил РИА Новости первый замминистра Василий Осьмаков. Минпромторг заявил о дефиците кадров в обрабатывающей промышленности

"Думаю, что через пару-тройку месяцев выйдем с новым приказом", — сказал он, отвечая на вопрос, когда будет подготовлен обновлённый перечень для параллельного импорта.

"На основании обращения КЛВЗ "Кристалл" Минпромторг России запросил позиции отраслевых регуляторов по вопросу исключения продукции немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister SE из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта. Ответственные ФОИВы предоставили консолидированную позицию по данному вопросу — с учетом производственных возможностей российских компаний исключение продукции немецкого производителя алкоголя Mast-Jägermeister SE из соответствующего перечня возможно", — прокомментировали тему в Минпромторге.

"В настоящее время Минпромторгом России готовится обновленная версия перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, в которой продукция Mast-Jägermeister SE будет исключена", — подчеркнули в министерстве.