МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году пройдет 5-8 июня, сообщает фонд "Росконгресс". Песков назвал ПМЭФ хорошей площадкой для общения бизнесменов

"Определены даты ПМЭФ-2024. 27-й Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня 2024 года", — говорится в сообщении фонда в Telegram.