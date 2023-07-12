МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам июня выросли на 3% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Годовая инфляция в Белоруссии замедлилась в июне

Показатель годовой инфляции находится на минимуме с марта 2021 года.

В месячном выражении потребительские цены в США за июнь выросли на 0,2% после роста на 0,1% месяцем ранее.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления годового показателя до уровня 3,1%, месячная инфляция прогнозировалась в 0,3%.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении замедлилась до 4,8% с 5,3% в мае, а в месячном — до 0,2% с 0,4%.

Цены на продовольствие в США в июне увеличились на 0,1%, на энергоносители — на 0,6%. В годовом выражении цены на продукты питания выросли на 5,7%, на энергоносители — упали на 16,7%.