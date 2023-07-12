МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Законопроект, признающий ценными бумагами российских эмитентов акции, которые ранее были выпущены компаниями из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вносящий изменения в Гражданский кодекс РФ, внесен в Госдуму, соответствующий документ размещен в думской базе данных. Путин запретил взыскание долгов с жителей новых регионов до 2026 года

"Акции юридических лиц… регистрация (государственная регистрация) выпусков которых осуществлена до дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и образования в составе Российской Федерации новых субъектов (далее — эмитент), признаются акциями российских эмитентов при условии государственной регистрации выпуска акций таких эмитентов, номинальная стоимость которых выражена в валюте Российской Федерации, Банком России", — говорится в тексте законопроекта.

Сведения о юрлицах, учредительные документы которых содержат указание на то, что они являются акционерными обществами, могут быть внесены в единый государственный реестр юридических лиц только в случае представления одновременно с заявлением о внесении сведений в единый государственный реестр юрлиц и иными документами изменений, внесенных в учредительные документы такого юрлица, документа, подтверждающего присвоение Банком России выпуску (выпускам) его акций регистрационного номера, также говорится в тексте законопроекта.