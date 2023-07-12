МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Розничные цены на лекарства в России зависят от курса валют в том числе из-за использования импортных фармацевтических субстанций, которые дорожают, однако на препаратах из перечня жизненно важных это не скажется, поскольку их стоимость контролирует государство, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты и представители отрасли. Рубль вновь снижается днем в среду

Рубль на Мосбирже серьезно ослаблялся к основным иностранным валютам с начала лета: в минувший четверг курс доллара поднялся выше 93 рублей, а евро краткосрочно превышал отметку 102 рубля впервые с марта 2022 года. В среду днем доллар торгуется чуть ниже 91, а евро — немногим выше 100 рублей. Егор Жильников из Промсвязьбанка накануне отмечал, что курс доллара будет снижаться и в ближайшие дни попробует перейти в диапазон 86-88 рублей.

ПОЗИЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

По словам исполнительного директора группы компаний "Фармасинтез" Никиты Пуния, удорожание фармсубстаций связано в первую очередь с ростом курсов валют. Однако, отметил он, удорожание лекарственных препаратов будет зависеть от совокупности множества факторов и конкретной позиции.

При этом, по его словам, для самого "Фармсинтеза" это сигнал к тому, что нужно более оперативно наращивать производство отечественных фармацевтических субстанций.

В свою очередь в фармкомпании "Герофарм" подчеркнули, что дорожают не только импортные субстанции, но и необходимые для их производства внутри страны вещества, которые компании продолжают закупать за рубежом из-за неравномерного импортозамещения в данный момент. "Не всех поставщиков удается заменить с сохранением высоких требований к качеству, поэтому часть компонентов приходится приобретать через посредников по ценам в 1,5-2 раза выше", — рассказали там.

Так, например, компания за 15 месяцев работы с посредниками потеряла более 900 тысяч евро на закупке веществ и материалов как для производства субстанций, так и готовых лекарственных форм. "При этом есть медикаменты из перечня ЖНВЛП, предельные отпускные цены на которые определяются государством. На протяжении многих лет они оставались неизменными. Из-за этого все издержки от роста себестоимости ложатся исключительно на фармкомпании", — также отметили в "Герофарме".

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк пояснил, что рост стоимости импортных фармсубстанций наблюдается уже достаточно давно — за последние пять лет китайские субстанции подорожали в среднем на 30%. "В себестоимости лекарств доля субстанций 15-20%. Подорожание субстанции влияет на удорожание лекарств, но также влияет и повышение цены на другие компоненты, необходимые для производства лекарств", — отметил эксперт.

Однако Шуляк подчеркнул, что процесс производства длительный, кроме того, ещё остались запасы субстанций, купленных по старым ценам, поэтому повышения цен в ближайшее время ждать не следует. "Половина лекарств, продающихся в России, относятся к жизненно важным, цены на них регулируются государством", — уточнил он.

Про стоимость лекарств из перечня жизненно важных рассказала и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. "Розничные цены на лекарства зависят от колебаний курса доллара. Ситуация не коснется лекарств из перечня ЖНВЛП, поскольку их стоимость регулирует государство. Это более 800 международных непатентованных наименований, то есть около половины рынка. На эти препараты с помощью государственных механизмов цены уже фиксированы", — подчеркнула она.

Кроме того, на стоимость лекарств в рознице могут влиять и аптеки — за счет уменьшения собственной наценки на определенные препараты, однако, отметила глава альянса, "они сегодня и так работают на грани рентабельности". "Резкого роста цен не произойдет. У большинства фармпроизводителей есть резервы сырья, да и на складах дистрибьюторов есть запас препаратов, которые будут реализовываться по старым ценам", — резюмировала Преснякова.